Бустерные прививки от Covid-19 придется ставить ближайшие несколько лет

В фармацевтической компании Pfizer допустили, что бустерные прививки от коронавируса придется делать регулярно в течение нескольких лет. Такое мнение высказал директор британского филиала компании Бен Осборн.

«Я полагаю, что наука и данные в настоящее время демонстрируют нам, что вероятнее всего понадобится некоторый уровень дополнительной вакцинации среди взрослого населения на протяжении ближайших лет», – цитирует Осборна Sky News. При этом специалист не стал уточнять, как часто придется ревакцинироваться.

В настоящее время ученые Pfizer пытаются понять уровень распространения штамма «омикрон», его воздействие на показатели госпитализации, смертности, а также выяснить, как он реагирует на вакцины. Вместе с тем, специалисты изучают способность нового варианта коронавируса к конкуренции со штаммом «дельта».

Ранее Министерство здравоохранения Великобритании приняло решение сократить срок до ревакцинации от Covid-19. Теперь повторную прививку необходимо ставить каждые три месяца.

Лондон, Зоя Осколкова

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