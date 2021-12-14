В Индии арестовали подделавших ПЦР-тест для нулевого пациента с «омикроном»

В Индии задержали причастных к подделке ПЦР-теста для гражданина ЮАР. Мужчина оказался первым пациентом в Индии, у которого выявили омикрон-штамм коронавируса. Благодаря фейковой справке он смог улететь из страны.

Как показало расследование, глава фармацевтической компании из Йоханнесбурга прибыл в индийский город Бангалор 20 ноября. Тест на Covid-19 был положительным, поэтому мужчину отправили в карантинную зону, где у него взяли образцы для геномного секвенирования.

Позже он предоставил поддельный отчет из частной лаборатории, показывающий, что у него нет коронавируса и, используя его, вылетел обратно в Южную Африку через Дубай 27 ноября, передает РИА «Новости».

Анализ показал, что бизнесмен был заражен штаммом «омикрон». Это был первый случай инфицирования этим вариантом коронавируса в Индии.

В ходе расследования, полиция выяснила, что ложный ПЦР-тест гражданину ЮАР предоставили два сотрудника лаборатории, а улететь из страны помогли два человека, работающие в туристической отрасли. Всех четверых арестовали.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»