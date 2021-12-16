В Нидерландах принцесса оказалась в центре скандала из-за нарушения ковид-ограничений

Жители Нидерландов были возмущены, узнав, что королевская семья не соблюдает предписания, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Поводом для скандала послужило празднование 18-летия принцессы Амалии, будущей королевы государства. День рождения старшей дочери короля Виллема Александра и королевы Максимы прошел с нарушениями норм, принятых для борьбы с распространением Covid-19.

В настоящее время в стране действует частичный локдаун, бары, рестораны и супермаркеты должны закрываться не позднее 20 часов, другие магазины – уже в 18 часов. В медучреждениях не хватает коек для больных с ковидом, и к борьбе с пандемией подключилась армия.

Жителям запрещено приглашать к себе домой больше четырех человек, на вечеринку к Амалии королевская семья пригласила 21 гостя. При этом в королевской семье особо подчеркнули, что торжество проходило на открытом воздухе, все присутствующие соблюдали социальную дистанцию, были привиты от коронавируса и также сделали ПЦР-тесты. То есть формально правила не были нарушены.

По словам премьер-министра страны Марка Рютте, король уже выразил сожаление из-за организации праздника, отметив, что это все же было «плохой идеей». Этот скандал не прибавит популярности нидерландской монархии, которая в последнее время часто подвергается критике.

В прошлом году, когда Нидерланды вводили ограничения на авиасообщение из-за пандемии, королевская семья уехала отдыхать в Грецию. Обнародование этой информации подогрело волну протестов против ограничений, в результате коронаванные особы были вынуждены прервать отпуск.

Амстердам, Зоя Осколкова

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