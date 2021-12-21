Российский вуз отстранил более 50 сотрудников из-за отсутствия прививки от Covid-19

Руководство Новгородского государственного университета отстранило от работы 53 сотрудника, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре вуза.

Обязательная вакцинация от Covid-19 была введена с 15 октября. Сотрудников, которые не сделали прививку, перевели на дистанционный формат обучения до 15 декабря. После этой даты начались отстранения.

Отмечается, что среди отстраненных примерно поровну преподавателей и административных работников. Они смогут вернуться к работе когда пройдут вакцинацию, либо когда улучшится эпидемическая обстановка в регионе.

Новгородский государственный университет – крупнейший вуз Новгородской области. В его филиалах работают около 2,5 тысячи человек и учатся более 12 тысяч студентов.

Великий Новгород, Зоя Осколкова

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