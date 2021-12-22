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Среда, 22 декабря 2021, 09:13 мск

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США разрабатывают вакцину от любых коронавирусов

Американские военные изобретают вакцину от всех вариантов коронавирусных инфекций, как той, что стала причиной пандемии – SARS-CoV-2, так и ранее существовавших. Об этом сообщает Defense One.

Разработкой нового препарата занимается Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. В настоящее время завершена первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса. По словам директор отдела инфекционных заболеваний центра Кайвон Моджаррад, результаты испытаний положительные.

«Мы решили ориентироваться на долгосрочную перспективу, а не фокусироваться на изначальном появлении коронавируса. Мы понимаем, что вирусы мутируют, появятся новые варианты, а в будущем могут зародиться новые виды вирусов. Наша платформа и наш подход позволит подготовиться к этому»,– пояснил Моджаррад.

Препарата был опробован на животных еще в начале 2021 года, однако испытания на людях затянулись из-за того, что было сложно найти добровольцев, которые бы не болели Covid-19 и не вакцинировались.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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