В Японии «омикрон» выявили у семьи, не выезжавшей за границу

В Японии выявили заражение омикрон-штаммом коронавируса людей, которые не были за границей. Это первые случаи инфицирования этим вариантом патогена внутри страны.

Три случая заражения штаммом Covid-19 «омикрон» выявлены у семьи из трех человек в Осаке. Об этом сообщил губернатор Хирофуми Ёсимура. Эти люди не выезжали за границу.

«Это первый в стране случай внутригородского заражения», – приводит слова губернатора Осаки агентство Киодо.

Телеканал NHK уточняет, что в семье Covid-19 заболели четыре человека, у троих из них подтвердился штамм «омикрон».

До этого случая в Японии новый вариант коронавируса выявляли только у тех, кто вернулся из поездки за рубеж, а также у тех, кто близко контактировал с путешественниками.

Токио, Зоя Осколкова

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