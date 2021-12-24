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Пятница, 24 декабря 2021, 09:23 мск

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В Италии наблюдается рекордная заболеваемость Covid-19 с начала пандемии

В Италии выявили максимальное за весь период пандемии число заболевших коронавирусом. За одни сутки в стране обнаружили более 44 тысяч инфицированных.

Итальянские лаборатории провели рекордное число тестов на Covid-19 – более 900 тысяч в течение 24 часов – и выявили 44 595 случаев инфекции. Число летальных исходов составило 168.

За день до этого было обнаружено 36 293 новых больных и проведено около 780 тысяч лабораторных исследований на коронавирус.

Стоит отметить, что в Италии действуют одни из самых строгих ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, в стране введены жесткие требования, направленные на вакцинацию всех жителей.

Рим, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Италия, Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,