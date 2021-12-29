В Африке смертность от коронавируса выросла на 72% за неделю

В странах Африки за прошедшую неделю резко выросло число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщается в эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За семь дней смертность в Африке от Covid-19 возросла на 72% по сравнению с предыдущей неделей. Также рост летальных исходов наблюдается в Юго-Восточной Азии (на 9%) и на американском континенте (на 7%).

В то же время в целом по миру показатель снизился на 4%. В общей сложности за неделю было зафиксировано около 44,6 тысяч вызванных коронавирусом смертей.

С 20 по 26 декабря врачи зафиксировали около 5 млн новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. По данным ВОЗ, больше всего заболеваемость выросла в Северной и Южной Америке (на 39%). Общемировая заболеваемость Covid-19 за неделю возросла на 11%.

Женева, Зоя Осколкова

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