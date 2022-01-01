В России за сутки выявили менее 20 тысяч новых случаев Covid-19

В России за прошедшие сутки выявили 19 751 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель с 22 сентября. Число летальных исходов также значительно снизилось, за последние 24 часа Covid-19 стал причиной смерти 847 человек.

По данным оперативного штаба, общее число случаев коронавируса в стране за время пандемии выросло до 10 519 733. Темп суточного прироста составляет 0,19%. В Москве обнаружили 2 472 новых случая Covid-19, в Санкт-Петербурге – 1 534, в Московской области – 1 271.

Наименьший прирост заболевших наблюдается в Калмыкии и Тыве (по 0,04%), Костромской области (0,06%) и на Чукотке (0,07%).

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом также опустился до минимальных с начала октября значений. С 6 октября в России ежедневно число умерших от последствий Covid-19 ежедневно превышало 900 человек. За минувший день больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Москве – 67, Санкт-Петербурге – 56, Подмосковье – 46.

Тем временем, 33 144 человека были выписаны из больниц по выздоровлении, сообщает оперштаб. Общее число успешно справившихся с болезнью в России достигло 9 497 063 человека. В Роспотребнадзоре уточнили, что под медицинским наблюдением остаются 1 233 060 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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