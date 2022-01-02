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Воскресенье, 2 января 2022, 15:33 мск

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Коронавирус отступает: в России за сутки заболели менее 19 тысяч человек

В России за последние сутки выявлено 18 233 новых случая Covid-19 в 84 регионах. Как следует из данных оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса, подтверждено 811 летальных исходов в результате заболевания.

Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Москве (1 824), Санкт-Петербурге (1 468) и Московской области (1 364). Всего в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 10 537 966 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 524 039.

Суточная заболеваемость коронавирусом в регионах РФ

Самая высокая смертность от последствий коронавируса зафиксирована за сутки в Москве (69 случаев), Санкт-Петербурге (57) и Московской области (41). С начала пандемии погибло 310 518 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 241,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки проведено 315 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением в целом по России остаётся 1 211 841 человек.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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