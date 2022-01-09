российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 9 января 2022, 13:32 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Суточная заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад

В России за последние сутки выявлено 16 246 новых случаев Covid-19 в 84 регионах, что ниже вчерашних показателей, когда было зафиксировано 16 568 новых пациентов. При этом число летальных исходов от последствий заболевания также снизилось. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Самая высокий уровень заболеваемости по-прежнему зафиксирован в Москве, где за последние 24 часа выявлено 3 274 новых случаев коронавируса. Далее в списке лидеров традиционно следуют Санкт-Петербург (1 323 случая) и Московская область (1 124). В остальных регионах зарегистрировано менее 400 заболевших. Меньше всего пациентов зафиксировано в Камчатском крае (9), Магаданской области (8) и Ненецком автономном округе (2).

Суточная заболеваемость коронавирусом в регионах РФ

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 650 849 случаев коронавирусной инфекции.

При этом за последние сутки подтверждено 763 летальных исхода от последствий заболевания. Больше всего смертей зафиксировано в Москве (71), Санкт-Петербурге (60) и Московской области (39). Летальных случаев за все время – 316 163.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Коронавирус отступает: в России за сутки заболели менее 19 тысяч человек / В России за сутки выявили менее 20 тысяч новых случаев Covid-19 / В Японии разрабатывают вакцину от коронавируса с пожизненным иммунитетом / В Африке смертность от коронавируса выросла на 72% за неделю / В России выявили менее 25 тысяч заболевших коронавирусом за сутки / В Италии наблюдается рекордная заболеваемость Covid-19 с начала пандемии / В Сербии выявлен первый случай штамма «омикрон» / Путин пообещал не наказывать россиян за отказ от вакцинации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,