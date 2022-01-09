Суточная заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад

В России за последние сутки выявлено 16 246 новых случаев Covid-19 в 84 регионах, что ниже вчерашних показателей, когда было зафиксировано 16 568 новых пациентов. При этом число летальных исходов от последствий заболевания также снизилось. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Самая высокий уровень заболеваемости по-прежнему зафиксирован в Москве, где за последние 24 часа выявлено 3 274 новых случаев коронавируса. Далее в списке лидеров традиционно следуют Санкт-Петербург (1 323 случая) и Московская область (1 124). В остальных регионах зарегистрировано менее 400 заболевших. Меньше всего пациентов зафиксировано в Камчатском крае (9), Магаданской области (8) и Ненецком автономном округе (2).

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 650 849 случаев коронавирусной инфекции.

При этом за последние сутки подтверждено 763 летальных исхода от последствий заболевания. Больше всего смертей зафиксировано в Москве (71), Санкт-Петербурге (60) и Московской области (39). Летальных случаев за все время – 316 163.

Москва, Светлана Антонова

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