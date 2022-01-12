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Среда, 12 января 2022, 13:33 мск

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Ежедневное вакцинирование сотен тысяч россиян спасет от всех штаммов коронавируса

Для того, чтобы защитить россиян от всех штаммов коронавируса, необходимо ежедневно прививать от 500 тысяч до 700 тысяч человек. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода «зонтиком» накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, «Спутник» действует», – цитирует эксперта «Интерфакс».

На данный момент российская вакцина «Спутник V» действует против всех известных вариантов коронавируса. Чего нельзя сказать о мРНК-препаратах компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, которые нужно модифицировать под новый штамм вируса «Омикрон».

Ранее гендиректор биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель сообщил CNBC, что к осени завершится работа над созданием специальной бустерной дозы против омикрон-штамма. По мнению Гинцбурга, это связано с тем, что «у них вакцины против «Омикрона» не работают» в отличие от российского препарата.

В центре Гамалеи неоднократно говорили, что вакцина «Спутник V» дает хорошую защиту от омикрон-штамма коронавируса. Для эффективной защиты достаточно пройти ревакцинацию «Спутником Лайт».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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