В России за сутки выявили более 30 тысяч случаев Covid-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 30 726 случаев коронавирусной инфекции, что почти на 1,5 тысячи больше, чем накануне. Таким образом, заболеваемость вернулась к показателям начала декабря после падения в новогодние праздники. Общее число случаев Covid-19 в РФ достигло 10 834 260. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Рост случаев инфицирования наблюдается во всех крупных городах России. Больше всего новых заболевших за прошедший день насчитали в Москве – 7 529. В Санкт-Петербурге зарегистрирован максимальный суточный прирост за все время пандемии – 4 132. На третьем месте по числу случаев Covid-19 находится Подмосковье – 3 388 человек.

Тем временем, в стране с конца декабря наблюдается снижение смертности от коронавируса. За минувшие сутки умерли 670 пациентов, это минимальное значение с 5 июля 2021 года. Наибольшее число летальных случаев зафиксировано в Москве (67), Петербурге (65) и Московской области (44). Общее число жертв пандемии достигло 321 990.

За весь период выздоровел 9 878 371 пациент, в том числе 19 756 были выписаны из больниц за последние сутки. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 939 507 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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