В Китае офисное здание закрыли на карантин вместе с сотрудниками

В Пекине опечатали офисное здание после того, как у одной из работающих там женщин обнаружили штамм коронавируса «омикрон». Локдаун может продлиться несколько дней. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что для запертых людей подвезли вещи первой необходимости, еду и постельные принадлежности. Неподалеку установили медицинские палатки, в которых будут проводить анализ взятых у персонала проб.

Карантин продлится до тех пор, пока не будет принято решение, что сотрудники не являются переносчиками инфекции.

Напомним, первый случай «Омикрона» в Пекине выявили 15 января у женщины, которая не выезжала из страны или города. Власти Пекина допустили, что первый случай заражения омикрон-штамма произошел после контакта с прибывшей из-за границы посылкой. В пробах с почтового отправления нашли образцы «Омикрона».

Пекин, Зоя Осколкова

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