Жители России потратили более 64 млрд рублей на лекарства от коронавируса

В 2021 году россияне купили 144 млн упаковок препаратов, рекомендованных для лечения Covid-19. Общая сумма трат на лекарства от коронавирусной инфекции составила более 64 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По данным единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», больше всего граждане истратили на противовирусный препарат умифеновир – 16,8 млрд рублей, иммуномодулятор интерферон-альфа – 2B – 7,2 млрд рублей, средство для лечения COVID-19 фавипиравир – 2,9 млрд рублей, антибиотик дексаметазон – 1 млрд рублей, а также метилпреднизолон – 0,8 млрд рублей.

Наибольшие расходы на лекарства от коронавируса понесли жители Москвы и Подмосковья – по 5 млрд рублей, а также Краснодарского края – 3 млрд рублей, передает РБК.

В конце декабря Минздрав России выпустил новую, четырнадцатую по счету версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению Covid-19. В документ включена информация об «омикрон»-штамме.

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