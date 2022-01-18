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Вторник, 18 января 2022, 12:04 мск

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Вирусолог предсказал сроки спада заболеваемости омикрон-штаммом

В России вспышка заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса может пойти на спад в начале февраля. Об этом заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт напомнил об опыте других стран, в частности, США и Великобритании, где волна распространения «омикрона» началась раньше, чем в России. Как правило, темпы заболеваемости новым вариантом достигают пика за месяц, после чего начинается спад.

"…В России сейчас наблюдается рост случаев заражения. К началу февраля исполнится месяц, как мы находимся на подъеме», – цитирует вирусолога газета «Известия».

Впрочем, стопроцентно предсказать сроки сохранения высоких показателей заболеваемости, по словам специалиста, невозможно.

Новый штамм коронавирусной инфекции, названный «омикрон», впервые обнаружили в конце ноября прошлого года в Ботсване и ЮАР. Ученые признали его более заразным, он легко распространяется в том числе на переболевших и вакцинированных. Кроме того, симптомы «омикрона» отличаются от тех, которые наблюдаются при заражении «дельтой» или другими штаммами.

© 2022, РИА «Новый День»

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