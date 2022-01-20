Курение почти в два раза увеличивает риск тяжелого течения Covid-19

Японские ученые оценили вероятность возникновения тяжелой формы Covid-19 у курильщиков. Оказалось, что у потребителей табака риск оказаться на аппарате ИВЛ до двух раз выше.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на японский Национальный исследовательский центр международного здравоохранения, специалисты изучили данные 17,6 тысячи пациентов в возрасте от 20 до 80 лет, попавших в больницы до февраля прошлого года.

Риск тяжелого течения заболевания, в том числе необходимости подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких, оказался в 1,51 раза выше у курящих мужчин, а у женщин – в 1,94 раза.

По мнению специалистов, такие результаты связаны с тем, что курильщики чаще страдают от хронических заболеваний, имеют проблемы с легкими и сердцем, что делает их более уязвимыми перед коронавирусом.

Ранее несколько исследований, проведенных в Японии, Германии, Франции и Израиле, показали, что курильщики реже болеют Covid-19, чем некурящие. По мнению авторов одной из научных работ, именно канцерогенные вещества, содержащиеся в сигаретах, защищают потребителей табака от заражения.

Токио, Зоя Осколкова

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