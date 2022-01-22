Суточная заболеваемость Covid-19 в России обновила максимум – 57 212 случаев

За минувшие сутки в России выявили 57 212 случаев коронавирусной инфекции. Это новый антирекорд за все время пандемии. По данным оперативного штаба по борьбе с Covid-19, за весь период в стране заболели 11 044 986 человек.

«Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован в 63 регионах страны, – сообщает оперштаб. – Вариант «дельта» выявлен в 51,9% случаев Covid-19, вариант «омикрон» другие не доминирующие штаммы – 48,1% выявленных случаев по стране».

Наибольшее число новых заболевших проживают в Москве. Столица обновила максимум по заболеваемости ковидом, за день там выявили 16 094 инфицированных. Затем идут Санкт-Петербург с 8 451 заболевшим и Подмосковье, где за сутки зарегистрировано 6 400 случаев коронавируса.

9 902 человека попали в больницы с Covid-19 за прошедшие 24 часа, при этом 25 525 пациентов покинули лечебные учреждения по выздоровлении.

Число жертв пандемии за сутки выросло на 681. В общей сложности в России коронавирус стал причиной смерти 325 433 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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