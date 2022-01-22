российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 января 2022, 12:43 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Суточная заболеваемость Covid-19 в России обновила максимум – 57 212 случаев

За минувшие сутки в России выявили 57 212 случаев коронавирусной инфекции. Это новый антирекорд за все время пандемии. По данным оперативного штаба по борьбе с Covid-19, за весь период в стране заболели 11 044 986 человек.

«Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован в 63 регионах страны, – сообщает оперштаб. – Вариант «дельта» выявлен в 51,9% случаев Covid-19, вариант «омикрон» другие не доминирующие штаммы – 48,1% выявленных случаев по стране».

Наибольшее число новых заболевших проживают в Москве. Столица обновила максимум по заболеваемости ковидом, за день там выявили 16 094 инфицированных. Затем идут Санкт-Петербург с 8 451 заболевшим и Подмосковье, где за сутки зарегистрировано 6 400 случаев коронавируса.

9 902 человека попали в больницы с Covid-19 за прошедшие 24 часа, при этом 25 525 пациентов покинули лечебные учреждения по выздоровлении.

Число жертв пандемии за сутки выросло на 681. В общей сложности в России коронавирус стал причиной смерти 325 433 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Сербии выявлен первый случай заражения штаммом «Флюрона» / В Чехии певица умерла после намеренного заражения коронавирусом / Covid-19 может стать причиной боли в пенисе / Губернатор Орловской области повторно заболел коронавирусом / Курение почти в два раза увеличивает риск тяжелого течения Covid-19 / Омикрон-штамм коронавируса особенно опасен для маленьких детей / В Малайзии жена судится с мужем из-за тайной вакцинации сына / Заболеваемость Covid-19 в России резко подскочила: за сутки еще 33 889 новых инфицированных

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,