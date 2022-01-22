Российское правительство утвердило новый план по борьбе с «омикроном»

Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим Covid-19», – говорится в документе.

В частности, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) должен оценить, как оказывается помощь пациентам с коронавирусом, и отправить результаты экспертизы в региональные министерства здравоохранения.

До 24 января Минздрав и Минцифры должны подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов на линии 122. На работу специалистов кол-центров будут ежемесячно выделять не менее 300 млн бюджетных рублей.

Кроме того, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено провести проверку обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие коронавируса. Служба должна отчитаться о проделанной работе до 1 февраля.

Москва, Зоя Осколкова

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