Российское правительство утвердило новый план по борьбе с «омикроном»

Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.
«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим Covid-19», – говорится в документе.
В частности, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) должен оценить, как оказывается помощь пациентам с коронавирусом, и отправить результаты экспертизы в региональные министерства здравоохранения.
До 24 января Минздрав и Минцифры должны подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов на линии 122. На работу специалистов кол-центров будут ежемесячно выделять не менее 300 млн бюджетных рублей.
Кроме того, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено провести проверку обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие коронавируса. Служба должна отчитаться о проделанной работе до 1 февраля.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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