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Понедельник, 31 января 2022, 13:04 мск

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На Кипре отстранят от службы священников-антиваксеров

Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом пригрозил отстранить от службы священников, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса. Запрет в служении грозит 12 антипрививочникам.

Из 123 священников архиепископии оставались невакцинированными 27. Однако 15 из них поставили прививки или получили медотвод. Остальных священников отстранят от службы на три месяца, заявил Хризостом в интервью Кипрской радиовещательной корпорации RIK (CyBC).

Архиепископ уточнил, что большая часть из отстраненных являются богословами, и они соблазняют верующих не ставить прививки от Covid-19. При этом он добавил, что три месяца вне церкви могут стать и шестью, или священников могут извергнуть из сана.

Никосия, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Кипр

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