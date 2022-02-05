Заболеваемость коронавирусом в России держится на рекордном уровне

За минувшие сутки в России выявлено 177 282 новых случая коронавируса в 85 регионах. По данным оперативного штаба, количество госпитализаций составило 18 032 человека, на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля. Зафиксировано 714 летальных исходов.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована традиционно в Москве, где за последние 24 часа зарегистрировали 22 444 случая заражения, в Петербурге – 21 780, в Подмосковье – 11 701. Более 4 тысяч новых случаев выявлено в Челябинской (4 697), Воронежской (4 645) областях, а также в Пермском крае (4 358), Ханты-Мансийском округе (4 039) и Красноярском крае (4 013).

Согласно данным штаба, распространение штамма «омикрон» фиксируется в 84 регионах страны. При этом увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 регионе. Выздоровело за сутки 60 507 человек, или на 3,5% больше в сравнении со вчерашним уровнем.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 млн 630 тыс. 47 случаев коронавирусной инфекции, 334 753 умерших и 10 млн 509 тыс. 688 выписанных.

Москва, Светлана Антонова

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