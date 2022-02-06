Снова антирекорд: за сутки в России выявили более 180 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлен 180 071 новый случай коронавируса в 85 регионах, что стало рекордным показателем с начала пандемии. В то же время, как говорится в сообщении оперативного штаба, количество госпитализаций по сравнению со вчерашними данными сократилось на 29,3% до 12 749 человек. Зафиксирован 661 летальный исход.

Больше всего новых случаев коронавируса – 21 448 – выявлено в Санкт-Петербурге. Москва, где зарегистрировано 18 856 пациентов, в этом списке опустилась на второе место. В Московской области заболеваемость также остается на высоком уровне – 10 443 новых случаев. Далее следуют Челябинская (5 354) и Воронежская (4 891) области, Пермский (4 505) и Красноярский (4 131) края. Более четырех тысяч заразившихся выявлено в Свердловской (4 125) и Нижегородской (4 124) областях, а также Ханты-Мансийском округе (4 044).

За последние сутки выписано в связи с выздоровлением 59 583 человека, на 1,5% меньше по сравнению с 5 февраля.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России остаются 4 785 879 человек. За последние сутки проведены 1,1 млн тестов на коронавирус.

Москва, Светлана Антонова

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