В Казани четверть медиков ушли на больничный

В Казани пришлось переформатировать работу медицинских учреждений из-за большого количества заболевших сотрудников. 24% медиков ушли на больничный из-за ОРВИ или коронавирусной инфекции. Об этом рассказал начальник казанского горздрава Владимир Жаворонков.

По его словам, нагрузки на работающих врачей выросли кратно. В городе развернуто 1720 инфекционных коек, из них свободны около 16%. Поликлиники переведены на семидневную рабочую неделю и работают по графику будних дней.

«Для интенсификации работы скорой медицинской помощи были переформированы сами бригады, а также за счет выделения дополнительных ставок идет активный набор специалистов для увеличения ежедневного количества бригад на линии», – отметил Жаворонков.

В помощь врачам чиновники передали в поликлиники 84 легковых автомобиля. В медицинские учреждения Казани были направлены около 300 ординаторов.

В последние три недели в столице Татарстана растет не только число пациентов с коронавирусом, ситуацию усугубляет сезонный всплеск числа больных ОРВИ. Эпидпорог по заболеваемости в последнюю неделю превышал среднемноголетний показатель и составил 162%.

Казань, Зоя Осколкова

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