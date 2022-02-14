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Понедельник, 14 февраля 2022, 12:37 мск

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В России выявили еще 180 456 инфицированных коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 180 456 случаев коронавирусной инфекции. 10 451 пациент с Covid-19 попали в больницы, а 97 185 человек, наоборот, выздоровели и покинули медучреждения, следует из данных оперативного штаба.

Омикрон-штамм обнаружен в 84 регионах страны. Увеличение заболеваемости произошло в 74 субъектах РФ, снижение – в 11, среди них Москва на 33,7%, Республика Саха (Якутия) на 28,6%, Подмосковье на 21,2 % и Санкт-Петербург на 3,7%.

Лидирует по числу заражений северная столица, где выявили 11 384 новых заболевших. Затем идет Москва – 9 616 случаев Covid-19 за сутки, на третьем месте Подмосковье – 8 398.

«Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 76,5 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 7%. Увеличение госпитализаций произошло в 66 субъектах РФ, в том числе в 45 регионах увеличение более чем в среднем по России», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки скончались 683 пациента с коронавирусом. Таким образом, число летальных исходов за все время пандемии увеличилось до 340 931.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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