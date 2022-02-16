В России все меньше пациентов с коронавирусом попадают в больницу

В России снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусов. При этом резко выросло число вылечившихся от инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

За минувшие сутки в стране выявлено 179 284 случая коронавируса, выздоровели 172 468 человек. В больницу попали 19 573 зараженных, что на 10,3% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 54 регионах, в 30 субъектах – увеличилось. В общей сложности за все время пандемии в России зарегистрировали свыше 14,6 млн случаев Covid-19.

Большинство случаев инфицирования за последние сутки было зафиксировано в Санкт-Петербурге (17 151), Москве (11 262), Красноярском крае (7 193), Новосибирской области (5 428) и Пермском крае (5 203).

При этом смертность немного выросла – за день от последствий заражения скончались 748 пациентов. Это максимальное значение за последний месяц (11 января – 783 летальных исхода). За весь период ковид стал причиной смерти 342 383 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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