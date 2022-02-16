российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 февраля 2022, 12:29 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России все меньше пациентов с коронавирусом попадают в больницу

В России снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусов. При этом резко выросло число вылечившихся от инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

За минувшие сутки в стране выявлено 179 284 случая коронавируса, выздоровели 172 468 человек. В больницу попали 19 573 зараженных, что на 10,3% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 54 регионах, в 30 субъектах – увеличилось. В общей сложности за все время пандемии в России зарегистрировали свыше 14,6 млн случаев Covid-19.

Большинство случаев инфицирования за последние сутки было зафиксировано в Санкт-Петербурге (17 151), Москве (11 262), Красноярском крае (7 193), Новосибирской области (5 428) и Пермском крае (5 203).

При этом смертность немного выросла – за день от последствий заражения скончались 748 пациентов. Это максимальное значение за последний месяц (11 января – 783 летальных исхода). За весь период ковид стал причиной смерти 342 383 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Российские операторы не советуют ездить в Таиланд из-за ложных ПЦР-тестов / В Польше обнаружили два новых варианта омикрон-штамма / В России выявили еще 180 456 инфицированных коронавирусом / Новый штамм коронавируса может убить гораздо больше людей / «Стойкие изменения личности»: постковидный синдром выливается в помрачение сознания и бытовую агрессию / 20 российских сенаторов заразились штаммом «омикрон» / Собянин заявил о прохождении пика заболеваемости «омикроном» в Москве / Всемирный банк призвал срочно открыть школы: локдауны еще 40 лет будут сказываться на мировой экономике

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,