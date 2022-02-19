В России снизилось число попавших в больницу из-за коронавируса, но смертность растет

В России за минувшие сутки выявили 179 147 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом госпитализация понадобилась 15 062 заболевшим. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге (+18 042), в Красноярском крае (+7 897) и Москве (+6 874). «Снижение госпитализаций отмечено в 71 субъекте РФ, увеличение госпитализаций произошло в 14 регионах», – говорится в сообщении.

По смертности ситуация вернулась к показателям начала января. За последние 24 часа в стране зафиксировано 798 летальных исходов среди пациентов с Covid-19. За весь период жертвами инфекции в РФ стали 344 755 человек.

Тем временем, растет и число тех, кто успешно справился с болезнью. За сутки 191 098 человек были выписаны из больниц. Общее число выздоровевших достигло 12 217 942.

Москва, Зоя Осколкова

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