В России за день выявили 170 699 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили еще 170 699 случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших Covid-19 за весь период пандемии достигло 15 370 419. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 20 февраля текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 10 372 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,1%. Снижение госпитализаций отмечено в 71 субъекте РФ, увеличение госпитализаций произошло в 13 регионах», – говорится в сообщении. 147 296 выздоровевших пациентов были выписаны из больниц.

Больше всего случаев заражения коронавирусом в регионах за прошедший день зафиксировано в Санкт-Петербурге (+16 599), в Красноярском крае (+6 703) и Москве (+6 388).

Число смертей из-за последствий Covid-19 возросло за сутки на 745, до 345 500.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 273 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе 606 тысяч тестов за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

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