В России резко выросло число попавших в больницы с коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 123 460 новых случаев коронавирусной инфекции. 14 937 человек были госпитализированы, что на 73% больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

По данным Роспотребнадзора, по результатам секвенирования (расшифровки геномов коронавируса) 8 242 проб с 17 по 24 февраля 77,5% образцов относятся к штамму «Омикрон», 21,8% – к штамму «Дельта», еще 0,7% – к другим вариантам COVID-19.

Число людей с Covid-19, которым потребовалась госпитализация, резко выросло. «Снижение госпитализаций отмечено в девяти субъектах РФ, увеличение числа госпитализаций произошло в 74 регионах. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах», – сообщили в оперштабе.

За прошедшие сутки 787 инфицированных скончались. Таким образом, общее число жертв пандемии составило 349 365 человек.

167 310 пациентов успешно справились с болезнью. В общей сложности число выздоровевших в России достигло 13 139 971.

Москва, Зоя Осколкова

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