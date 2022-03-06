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Воскресенье, 6 марта 2022, 13:17 мск

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Впервые с конца января: за сутки в России выявлено меньше 80 тысяч новых случаев Covid-19

В России за минувшие сутки впервые с конца января выявлено менее 80 тысяч новых случаев коронавируса. За последние 24 часа зарегистрировано 79 863 заболевших (днем ранее – 86 769), следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Как сообщается, за сутки было госпитализировано 8 242 человека, на 11,3% меньше по сравнению с 5 марта. При этом подтверждено 744 летальных исхода от последствий заболевания.

Наиболее высокая заболеваемость коронавирусом сохраняется в Свердловской области, где выявлено 4 776 новых случаев заражения, Санкт-Петербурге (+3 155), Самарской области (+3 229) и Башкортостане (+3 198). В Москве зафиксирован 1 901 заболевший.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 278,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние 24 часа 368 тысяч тестов.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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