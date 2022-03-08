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Вторник, 8 марта 2022, 12:17 мск

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Заболеваемость Covid-19 в России продолжает снижаться

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться: за минувшие сутки выявлено 66 576 новых случаев заболевания (днем ранее – 73 162). Как сообщил федеральный оперативный штаб по противодействию распространения инфекции, от последствий заражения скончались 649 человек, что меньше вчерашнего уровня, когда была зафиксирована 671 смерть.

В то же время число госпитализаций из-за коронавируса в России составило 3 847 (накануне – 3 804). Увеличение показателя произошло в 39 регионах, снижение – в 46, следует из данных штаба.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Свердловской области, где за 24 последние часа было выявлен 4 681 новый случай заражения, в Башкортостане (+3 053). В Санкт-Петербурге суточный прирост пациентов составил 2 748, в Москве – 1 151.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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