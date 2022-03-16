В России выявили еще свыше 36 тысяч больных коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 36 519 случаев коронавирусной инфекции. При этом число вылечившихся от Covid-19 за то же время в три раза больше – 118 009. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с ковидом.

Снижение суточного прироста новых случаев коронавируса наблюдается две недели подряд. «По состоянию на 16 марта текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 5 945 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 18,3%», – говорится в сообщении.

В 20 регионах РФ число попавших в больницы по сравнению со вчерашним днем выросло, в 64 субъектах отмечается снижение числа госпитализаций. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте, уточнили в оперштабе.

За сутки зарегистрировано 576 летальных исходов среди больных Covid-19. За все время пандемии жертвами инфекции в России стали 362 478 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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