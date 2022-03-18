В России еще 5,5 тысячи зараженных Covid-19 попали в больницы

В России за минувшие сутки выявили 34 442 новых случая коронавирусной инфекции. Этот показатель снижается уже 16 дней подряд. Всего в РФ за время пандемии зарегистрировано 17 518 699 случаев Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

«По состоянию на 18 марта текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 5 513 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,1%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 49 регионах, снижение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

524 пациента с ковидом скончались за прошедший день. Всего в стране от последствий заражения умерли 363 563 заболевших.

Тем временем, выздоровело за сутки 105 064 пациента. За весь период успешно справились с инфекцией 16 039 709 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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