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Суббота, 19 марта 2022, 13:26 мск

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В России за сутки выявили менее 33 тысяч заболевших коронавирусом

За прошедший день в России выявили 32 958 новых случаев коронавируса. Число заболевших Covid-19 за все время пандемии достигло 17 551 657. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в больницы с коронавирусом попали 4 564 человека.

«Увеличение количества госпитализаций отмечено в 24 регионах, снижение числа госпитализаций произошло в 58 субъектах РФ. Ситуация осталась без изменений в трех регионах», – уточнили в оперштабе.

Выздоровело за сутки 95 558 человек. 495 пациентов с коронавирусом скончались. За весь период зарегистрировано 364 058 летальных исходов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,