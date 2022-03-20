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Воскресенье, 20 марта 2022, 11:39 мск

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В России за сутки в больницы попали 2,5 тысячи человек с коронавирусом

В России за сутки выявили 31 035 случаев коронавирусной инфекции, при этом в больницы попал 2 551 зараженный. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

«Увеличение госпитализаций отмечено в пяти регионах, снижение числа госпитализаций произошло в 79 субъектах РФ. Ситуация осталась без изменений в одном регионе», – говорится в сообщении оперштаба.

Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 18 дней подряд. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 582 692 случая Covid-19.

Смертность от последствий заражения коронавирусом снизилась до показателей лета прошлого года. За стуки скончались 434 пациента с Covid-19, это минимальный показатель с 17 июня 2021 года. В общей сложности жертвами пандемии в РФ стали 364 492 человека.

За прошедший день более 74 тысяч заболевших выздоровели. Общее число людей, успешно переборовших инфекцию, достигло 16 209 942.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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