В России выявили менее 28 тысяч новых заболевших Covid-19

За прошедшие сутки в России выявили 28 709 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 15 января. Число заболевших за все время пандемии достигло 17 611 401. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В больницы с Covid-19 за день попали 2 187 человек. «Увеличение госпитализаций отмечено в 31 регионе, снижение числа госпитализаций произошло в 48 субъектах РФ. Ситуация осталась без изменений в шести регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

За последние 24 часа в России зарегистрировано 409 летальных исходов. Смертность также быстро снижается, как и заболеваемость. В общей сложности за весь период жертвами инфекции стал 364 901 зараженный.

61 938 человек успешно справились с коронавирусом за минувшие сутки, уточнили в оперштабе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»