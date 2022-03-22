В России за сутки почти 8 тысяч человек попали в больницы с коронавирусом

За минувшие сутки в России были госпитализированы 7 854 человека с подтвержденным коронавирусом. Это почти в четыре раза больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Увеличение количества госпитализаций произошло во всех 85 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

При этом общая заболеваемость Covid-19 в России продолжается снижаться: за прошедший день в стране выявили 26 394 новых случаев коронавируса. Снижение суточного прироста инфицированных отмечается 20 дней подряд.

За прошедшие сутки от ковида умерли 472 пациентов. Выздоровели 74 920 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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