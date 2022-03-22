российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 марта 2022, 12:43 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России за сутки почти 8 тысяч человек попали в больницы с коронавирусом

За минувшие сутки в России были госпитализированы 7 854 человека с подтвержденным коронавирусом. Это почти в четыре раза больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Увеличение количества госпитализаций произошло во всех 85 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

При этом общая заболеваемость Covid-19 в России продолжается снижаться: за прошедший день в стране выявили 26 394 новых случаев коронавируса. Снижение суточного прироста инфицированных отмечается 20 дней подряд.

За прошедшие сутки от ковида умерли 472 пациентов. Выздоровели 74 920 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России выявили менее 28 тысяч новых заболевших Covid-19 / В России за сутки в больницы попали 2,5 тысячи человек с коронавирусом / В России за сутки выявили менее 33 тысяч заболевших коронавирусом / В России еще 5,5 тысячи зараженных Covid-19 попали в больницы / В России выявили еще свыше 36 тысяч больных коронавирусом / Монголия отменила ковид-ограничения для иностранцев / В Китае «стелс-омикрон» вызвал сильнейшую вспышку коронавируса / В Сербии отменяют ковид-ограничения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,