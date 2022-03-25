Роспотребнадзор отменил часть ковидных ограничений в школах

Роспотребнадзор внес изменения в санитарные правила, которые должны были соблюдать образовательные организации и другие объекты социальной инфраструктуры для детей и молодежи. Так в школах разрешили отказаться от закрепления отдельных кабинетов за каждым классом, а детским лагерям теперь можно вернуть 100% заполняемость.

Изменения приняты с учетом текущей эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте ведомства. В частности, были отменены правила минимизации контактов между учениками разных классов в школах, а также закрепление кабинета за каждым классом. Во время экзаменов теперь необязательно соблюдать зигзагообразную рассадку.

Отменено требование о медицинской справке для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным Covid-19. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.

Летние оздоровительные учреждения отныне могут принимать то число детей, на которое они рассчитаны. Обязательное обследование персонала на коронавирусную инфекцию перед началом смены сохраняется, а еженедельное тестирование в течение смены отменено.

Кроме того, допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе. А социальные организации для детей могут посещать и лица, не связанные с их деятельностью, если они будут в маске и со справкой о вакцинации или недавно перенесенной коронавирусной инфекции.

Москва, Зоя Осколкова

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