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Пятница, 25 марта 2022, 12:15 мск

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Заболеваемость и смертность от Covid-19 в России продолжают снижаться

В России за минувшие сутки выявили 25 382 новых случая коронавируса. Заболеваемость снижается больше трех недель подряд. Тенденция на снижение также наблюдается по числу смертей, связанных с Covid-19.

За день 4 212 инфицированных попали в больницы. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 26 регионах страны. Снижение количества госпитализаций отмечено в 57 регионах, ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ», – сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

61 860 человек успешно справились с ковидом и выздоровели за прошедшие сутки. 398 пациентов скончались. Общее число жертв пандемии в России достигло 366 618. Число выздоровевших – 16 545 768.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,