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Понедельник, 28 марта 2022, 09:46 мск

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Премьер-министр Израиля заразился коронавирусом

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

Отмечается, что Беннет чувствует себя хорошо и продолжит работать удаленно. Так сегодня премьер-министр проведет онлайн-совещание с участием глав силовых блоков.

Накануне политик встречался в Иерусалиме с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом. Ранее коронавирусную инфекцию выявили у одного из помощников Беннета.

В начале марта сообщалось, что бывший израильский премьер 72-летний Биньямин Нетаньяху заразился Covid-19. Он также перенес заболевание в легкой форме.

Иерусалим, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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