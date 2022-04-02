Заболеваемость коронавирусом в России вновь снизилась

В России за минувшие сутки выявлено 17 949 новых случаев заболевания коронавирусом, что 1,2 тысячи меньше, чем днем ранее. Как сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа госпитализация потребовалась 3 605 пациентам.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Москве, где выявлено 994 новых случая заражения, Санкт-Петербурге (+917) и Свердловской области (+768).

За сутки скончались 340 пациентов, выздоровели 44547 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 880 тысяч 38 случаев коронавируса, 369 404 человек умерли, 16 млн 929 тысяч 332 выздоровели.

Москва, Светлана Антонова

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