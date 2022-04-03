За сутки в России заболели коронавирусом менее 17 тысяч человек

Уровень заболеваемости коронавирусом в России идет на спад. Как сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки выявлено 16 828 новых случаев Covid-19, что почти на тысячу меньше, чем днем ранее.
Вместе с тем количество госпитализаций с коронавирусом снизилось почти вдвое – до 1 981 человек. Накануне стационарное лечение потребовалось 3 605 пациентам.
Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Москве (835 новых случаев Covid-19), Санкт-Петербурге (+764) и Свердловской области (+757).
За минувшие сутки от последствий коронавируса умерли 304 человека. Накануне сообщалось о 340 летальных исходах.
Москва, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
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