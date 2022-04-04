В России за сутки коронавирусом заразились более 15 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявили 15 291 случай коронавирусной инфекции. В то же время число излечившихся от Covid-19 оказалось в два раза больше – 32 850 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

За прошедший день в больницу с коронавирусом положили 1 571 пациента. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 26 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 55 регионах, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За последние 24 часа от последствий заражения скончались 287 человек. Общее число жертв инфекции в России за весь период пандемии достигло 369 995.

Москва, Зоя Осколкова

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