В России выявили 13 947 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в России выявили 13 947 новых случаев коронавируса. Заболеваемость падает несколько недель подряд. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За день в больницы с симптомами Covid-19 попали 4 288 пациентов. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 76 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в девяти регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

От последствий заболевания скончались 316 человек. Выздоровело за сутки 37 459 человек. Общее число переболевших коронавирусом в России достигло 17 035 336.

Москва, Зоя Осколкова

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