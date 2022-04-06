Нарушения памяти после перенесенного коронавируса могут быть необратимыми

В ряде случаев нарушения памяти у переболевших ковидом могут быть очень длительными и даже необратимыми. Об этом рассказали в НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора. Риск высок не только у людей с хроническими заболеваниями или пожилых, но и для молодежи, если терапию от Covid-19 назначили несвоевременно.

Исследования пациентов с постковидным синдромом показывают, что у ряда людей нарушения памяти сохраняются и через год, и через полтора после инфекции. Как рассказали «Известиям» специалисты, в ряде случаев функция не восстанавливается. Чаще всего это бывает у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой прогрессируют.

По словам врача-терапевта, младшего научного сотрудника клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарьи Хавкиной, тяжелое течение Covid-19 при запоздалом лечении или неправильной терапии, выраженная гипоксия и недостаточность кровоснабжения могут привести к тяжелому поражению головного мозга.

«Сейчас мы видим гораздо меньше случаев существенных когнитивных нарушений на фоне коронавирусной инфекции, чем в предыдущие два года пандемии. Это связано и с вакцинацией, и с имеющимися отработанными схемами терапии, и с особенностями циркулирующего сейчас штамма «Омикрон»», – рассказала специалист.

Причина нарушения памяти состоит в том, что коронавирус способен фиксироваться на внутренней стенке сосудов и вызывать их повреждение. Это сопровождается сужением просвета сосудистого русла, образованием тромбов и сокращением количества поступающих к тканям питательных веществ и кислорода.

«Образование и циркуляция информационных сигналов между нейронами, отвечающими за память, требуют затрат энергетических ресурсов, которые доставляются по сосудам. При больших энергозатратах происходит их перераспределение на самые жизненно важные участки, а зоны памяти остаются обедненными. Это может усугубляться и нарушением кровотока, и повреждением нейронов на фоне коронавирусной инфекции», – пояснила замдиректора по клинической работе НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Нарушения памяти после тяжелых инфекционных заболеваний врачи встречали и раньше. Коронавирус способен вызывать поражения головного мозга, однако его роль среди других возможных факторов развития деменции еще предстоит оценить, заключили эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

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