В России испытают вакцину от коронавируса в виде кисломолочного продукта

В России разрабатывается первая в мире съедобная вакцина от коронавирусной инфекции, которая на вкус напоминает обычный кисломолочный продукт. В скором времени препарат выйдет на клинические испытания.

Разработкой вакцины занимается Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург). Соответствующие исследования ведутся в институте с января 2020 года.

«На сегодня мы создали уже четыре варианта вакцинных кандидатов… Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на клинические испытания», – цитирует РИА «Новости» руководителя отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, члена-корреспондента РАН Александра Суворова.

Съедобная вакцина от Covid-19 не требует применения специальных технологий очистки и серьезных финансовых затрат на организацию серийного выпуска препарата. Любой молочный завод с небольшими технологическими изменениями может начать выпускать данный продукт.

Москва, Зоя Осколкова

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