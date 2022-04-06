российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 апреля 2022, 14:13 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России испытают вакцину от коронавируса в виде кисломолочного продукта

В России разрабатывается первая в мире съедобная вакцина от коронавирусной инфекции, которая на вкус напоминает обычный кисломолочный продукт. В скором времени препарат выйдет на клинические испытания.

Разработкой вакцины занимается Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург). Соответствующие исследования ведутся в институте с января 2020 года.

«На сегодня мы создали уже четыре варианта вакцинных кандидатов… Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на клинические испытания», – цитирует РИА «Новости» руководителя отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, члена-корреспондента РАН Александра Суворова.

Съедобная вакцина от Covid-19 не требует применения специальных технологий очистки и серьезных финансовых затрат на организацию серийного выпуска препарата. Любой молочный завод с небольшими технологическими изменениями может начать выпускать данный продукт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Нарушения памяти после перенесенного коронавируса могут быть необратимыми / В России выявили 13 947 новых случаев Covid-19 / Все школы России вернулись к допандемийному режиму работы / Россия отменяет ковидные ограничения для чартерных рейсов / На выставку про COVID-19 и вакцинацию власти Ямала потратят 16 млн рублей из бюджета / Житель Германии сделал 87 прививок от коронавируса / В России за сутки коронавирусом заразились более 15 тысяч человек / За сутки в России заболели коронавирусом менее 17 тысяч человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,