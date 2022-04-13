российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 апреля 2022, 08:19 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Минздраве допустили повышенную заразность штамма коронавируса ХЕ

Новый штамм коронавируса ХЕ, который является гибридом двух разновидностей «омикрона», может быть более заразным. Такое предположение высказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«К настоящему моменту подтвержденных случаев инфекции этим и другими рекомбинантными вариантами SARS-CoV-2 не зафиксировано», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Вариант ХЕ является рекомбинантным вирусом – гибридом двух разновидностей штамма «омикрон» – BA.1 и BA.2. Формирование рекомбинантных форм вирусов – распространенное и естественное явление, в настоящее время обнаружено не менее девяти рекомбинантных штаммов коронавируса.

Согласно исследованиям, вариант ХЕ показывает более быстрый рост в условиях in vitro, что позволяет предположить, что он более заразен. Впрочем, этому еще требуется подтверждение.

Лиознов напомнил, что наиболее эффективным способом предупреждения инфекционных заболеваний является вакцинация. Отечественная вакцина против коронавируса «Спутник V» эффективна против вариантов и BA.1, и BA.2, таким образом, препарат может защитить и от тяжелого течения в случае заражения штаммом XE.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Египет упростил процесс въезда для туристов / В Китае обновлен антирекорд по числу заражений коронавирусом / Доступность назальной вакцины от коронавируса зависит от одноразовых насадок / В России выявили 14 335 новых случаев коронавируса / В России испытают вакцину от коронавируса в виде кисломолочного продукта / Нарушения памяти после перенесенного коронавируса могут быть необратимыми / В России выявили 13 947 новых случаев Covid-19 / Все школы России вернулись к допандемийному режиму работы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,