В Минздраве допустили повышенную заразность штамма коронавируса ХЕ

Новый штамм коронавируса ХЕ, который является гибридом двух разновидностей «омикрона», может быть более заразным. Такое предположение высказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«К настоящему моменту подтвержденных случаев инфекции этим и другими рекомбинантными вариантами SARS-CoV-2 не зафиксировано», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Вариант ХЕ является рекомбинантным вирусом – гибридом двух разновидностей штамма «омикрон» – BA.1 и BA.2. Формирование рекомбинантных форм вирусов – распространенное и естественное явление, в настоящее время обнаружено не менее девяти рекомбинантных штаммов коронавируса.

Согласно исследованиям, вариант ХЕ показывает более быстрый рост в условиях in vitro, что позволяет предположить, что он более заразен. Впрочем, этому еще требуется подтверждение.

Лиознов напомнил, что наиболее эффективным способом предупреждения инфекционных заболеваний является вакцинация. Отечественная вакцина против коронавируса «Спутник V» эффективна против вариантов и BA.1, и BA.2, таким образом, препарат может защитить и от тяжелого течения в случае заражения штаммом XE.

Москва, Зоя Осколкова

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