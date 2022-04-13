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Среда, 13 апреля 2022, 10:07 мск

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Половина российских компаний соблюдают меры для борьбы с коронавирусом

Каждая вторая компания (49%) в России продолжает проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Среди мер, которые принимает российский бизнес, чтобы минимизировать риски заражения персонала, – регулярная дезинфекция помещений, перевод сотрудников на удаленку, измерение температуры и использование санитайзеров.

Часть работодателей продолжают закупать средства индивидуальной защиты для сотрудников – медицинские маски и перчатки, а также регулярно проводят ПЦР-тестирование персонала. Кроме того, некоторые компании предоставляют оплачиваемые выходные за прохождение вакцинации или ревакцинации.

В то же время треть компаний не принимают вообще никаких мер для борьбы с коронавирусом, передает RT.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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