В России выявили еще 11 348 заболевших Covid-19

За прошедший день в России выявили 11 348 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За сутки в больницы попали 3 131 инфицированный Covid-19. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 31 регионе страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 45 регионах. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, за весь период пандемии в России зафиксировано 18 041 927 случаев коронавируса. Из них 17 321 116 завершились успешным излечением, в том числе 21 853 выздоровели за минувшие сутки.

Число летальных исходов выросло на 254, до 372 766. Смертность продолжает снижаться, накануне скончались 267 пациентов с Covid-19. Условная летальность осталась на уровне 2,07%.

Москва, Зоя Осколкова

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