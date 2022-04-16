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Суббота, 16 апреля 2022, 11:48 мск

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В России за сутки выявили 11 095 заболевших Covid-19

За минувшие сутки в России выявили 11 095 случаев коронавируса. При этом число выздоровевших в шесть раз превышает число попавших с ковидом в больницы. Смертность опустилась до минимальных показателей начала пандемии.

За день в госпитализации нуждались 2 923 человека с Covid-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 44 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 39 регионах. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ», – говорится в сообщении.

В то же время 19 006 пациентов за сутки признали полностью выздоровевшими. За весь период пандемии успешно справиться с инфекцией смогли 17 359 645 зараженных.

За последние 24 часа 240 пациентов с коронавирусом скончались, это минимальный показатель смертности с октября 2020 года. За все время жертвами инфекции в России стали 373 267 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,