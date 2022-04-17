В России вывили 10 263 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировали 10 263 новых случая коронавирусной инфекции. Это минимальный показатель заболеваемости с июня прошлого года. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

В больницы за прошедший день доставили 1 454 пациента с ковидом. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 10 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 72 регионах. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ», – сообщает оперштаб.

За все время пандемии в России зарегистрировано 18 074 717 случаев заражения коронавирусом, 17 376 141 из них завершились выздоровлением. 373 500 пациентов с Covid-19 скончались, в том числе 233 умерли за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

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